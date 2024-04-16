التجارة والصناعة : صادرات مصر السلعية ارتفعت 5.3%

أظهر تقرير عن وزارة التجارة والصناعة، بأن صادرات مصر السلعية ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت نحو 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 9.312 مليار دولار.

واوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، هى تركيا بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار.

وتضمن تقرير وزارة التجارة والصناعة، أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة بلغت 874 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار.

صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة

صادرات مصر السلعية

وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.445 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.44 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.72 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار.

وأظهر تقرير وزارة التجارة والصناعة، تسجيل الصناعات الطبية لصادرات بقيمة بلغت نحو 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة نحو 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة بلغت نحو 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة بلغت نحو 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة بلغت نحو 34 مليون دولار.

وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.