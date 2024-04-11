Pakistan .. حادث باكستان يصيب الملايين بالحزن في ثاني أيام العيد (التفاصيل)

Pakistan .. تصدر حادث باكستان مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث أصاب الملايين بالحزن بعد إعلان الجهات الباكستانية المسؤولة وفاة أكثر من 15 شخص جراء الحادث.

وأفاد المسؤلون في باكستان أن هناك 17 شخصًا لاقوا مصرعهم في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان، مساء الأربعاء، وهم في طريقهم إلى مقام ديني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أصيب حوالي 41 شخص بجروح مختلفة الخطورة، وذلك وفق لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

يذكر أن الحادث في باكستان (Pakistan) وقع قرابة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش) مساء الأربعاء في إقليم حَب في ولاية بلوشيستان على ما أفاد المسؤول في المنطقة منير أحمد لوكالة فرانس برس.

وقال أحمد: "كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف" وسقطت في واد في منطقة جبلية عند اقترابها من الموقع الديني، مضيفا أن "السائق قفز من الشاحنة ونجا"، موضحًا أن الركاب من المصلّون الذذين انطلقوا من منطقة السند وكانوا في طريقهم إلى ضريح شاه نوراني في حب جنوبي باكستان، والذي يشهد توافد المصلون عليه سنويا من المناطق المجاورة في عيد الفطر المبارك.

وتابع أن الحادث وقع على مسافة 170 كيلومترا من حب في منطقة وعرة وتم نقل الجرحى إلى كراتشي"، فيما قال الطبيب شوكت جالباني المسؤول في مستشفى حب الرئيسي لوكالة فرانس برس: "نقل ما لا يقل عن 17 جثة" إلى المشرحة موضحا "أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح في الحادث ونقلوا بغالبيتهم إلى كراتشي".

Pakistan .. يذكر أن الحوادث المرورية في باكستان تتسبب في وقوع الكثير من الضحايا بسبب سوء حالة الطرق وعدم احترام قوانين السير والقيادة بشكل متهور، كما تنقل الحافلات والشاحنات الركاب بأعداد تفوق طاقتها من وقت لآخر.