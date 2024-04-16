التموين: الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحي خلال أسبوع

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، مشيرا إلي أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين و مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة ان أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وان تحديد الأسعار والاوزان الخبز السياحى سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وانه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة ، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا الي ان أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال ، ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على اعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدتها في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا ، مؤكدا ان الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الاوزان والاسعار ايضاً.

مواصفات رغيف الخبز

وأشار "كمال" الى ان القرار الوزاري الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا ، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان.