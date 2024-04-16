ماكرون : نبذل أقصى جهدنا لمشاركة نجوم فرنسا في ألعاب باريس الأولمبية

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يبذل أقصى جهد ويمارس اكبر الضغوط على الاندية الأوربية بما فيها نادي ريال مدريد الأسباني حتى يتمكن نجوم منتخب فرنسا الاوليمبي من المشاركة في دورة الالعاب الاوليمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو المقبل .

وكان تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الاوليمبي قد أعرب عن أمله في إمكانية أنضمام نجوم فرنسا كيليان امبابي و اورليان تشاوميني و ادواردو كامافينجا لقائمة منتخب فرنسا الاوليمبي حتى يتمكن من توفير كل الفرص الممكنة لمنتخب الديوك الفرنسية لحصد الميدالية الذهبية على ملعبهم ووسط جماهيرهم الا ان الاندية التي تضم هؤلاء الاعبين وعلى رأسهم ريال مدريد ترفض انضمام لاعبيها إلى المنتخب الاوليمبي نظرا لتعارض موعد المسابقة من ٢٤ يوليو الى ٨ أغسطس مع استعدادات الاندية للموسم المقبل .

المشكلة الأخرى التي تواجه انضمام الاعبين إلى المنتخبات الاوليمبية هي مشاركتهم في بطولة اوربا ( يورو ٢٠٢٤ ) في ألمانيا والتي ستنتهي قبل انطلاق الالعاب الاوليمبية بعشرة ايام وبالتالي فلا يوجد أي نادي يرغب في إرهاق لاعبيه ووضعهم تحت هذا الضغط في مثل هذا التوقيت .

وفي تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقناة نادي ريال مدريد التليفزيونية قال : نبذل افصى ما في وسعنا للتفاهم مع كل الاندية وليس ريال مدريد فقط والصعوبة الحقيقية هي مشاركة الاعبين في اليورو ثم في الالعاب الاوليمبية لكن على الاندية الفرنسية و الأوربية ان تكون على مستوى هذا الحدث الكبير وتساهم في نجاحه بمنح لاعبيها فرصة المشاركة في الالعاب الأوليمبية . نريد أن تكون الالعاب الاوليمبية المقبلة في باريس مهرجانا كبيرا ومشوقا .