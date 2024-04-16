مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كرة اليد يلا شوت اليوم 16/4/2024 في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كرة اليد يلا شوت اليوم 16/4/2024 في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد ، الأهلي المصري لكرة اليد يتأهب لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي، في ديربي مثير يُقام اليوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، في الجزائر. يستعد كل من الفريقين بكل قوة وتركيز لهذه المواجهة الهامة، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب وتحقيق الفرحة لجماهيره. ستوفر موقع اقرأ نيوز جميع القنوات المفتوحة التي ستبث المباراة بصورة واضحة وجودة عالية، فترقبونا للمتابعة.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كرة اليد اليوم

الأهلي يستعد بكل تركيز وتحضير لمواجهة الزمالك في النهائي المنتظر لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد. ستقام المواجهة المثيرة على صالة المركب الأولمبي (ميلود هدفي) في مدينة وهران الجزائرية، حيث يتطلع الفريقان للظفر باللقب الغالي وإسعاد جماهيرهما.

بعد تأهله في نصف النهائي، ترك الأهلي بصمة قوية بفوزه على إم سي الكونغولي بنتيجة ساحقة 38-21. هذا الانتصار جعلهم يحجزون مقعدهم في النهائي بطموح وطموح للتتويج باللقب. يتطلع الأهلي إلى استغلال قوته الهجومية واستمرار تألق لاعبيه في المواجهة النهائية لتحقيق الانتصار.

من جانبه، يأتي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوز مستحق على إس كي الكونغولي بنتيجة 41-29 في نصف النهائي. هذا الانتصار يضع الزمالك في موقف قوي ومعنويات مرتفعة لخوض المواجهة النهائية بكل إصرار وتحمل مسؤولية الفوز.

لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد .. اضغط هنا

يعتبر هذا النهائي تحديًا كبيرًا للأهلي والزمالك، حيث يتنافسان بقوة من أجل اللقب والتتويج بلقب البطولة. ينتظر الجمهور المحب والمشجعين بفارغ الصبر هذه المباراة الحماسية والمثيرة بين الفريقين الكبيرين في عالم كرة اليد الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في كرة اليد يشعل حماس عشاق اللعبة اليوم، حيث سيتقابل الفريقان في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. سيكون اللقاء متاحًا للمشاهدة عبر قناة الاتحاد الرسمية، وأيضًا عبر قناة أون تايم سبورت، التي تعتبر واحدة من القنوات الرياضية الرائدة في نقل المباريات المصرية.

هذا النهائي يعد مناسبة خاصة لعشاق الرياضة، حيث يتنافس الأهلي والزمالك على اللقب بكل قوة وإصرار. من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومحمومًا، حيث يضع كل فريق كل جهده في سبيل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

بالتأكيد، سيكون هذا النهائي فرصة للجماهير لمتابعة المواهب الكبيرة والأداء المميز للاعبين في الميدان. تترقب الجماهير بفارغ الصبر انطلاق المباراة والتشجيع على فريقها المفضل في سبيل تحقيق الانتصار والتتويج باللقب المرموق.

تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كرة اليد

التردد 11861 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5\6

التردد 10853 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5\6

كيف يتم ضبط تردد القناة :-