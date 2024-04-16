نقيب الفلاحين: "كيلو البصل بقي ب 5 جنيهات "

اكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين "كيلو البصل بقي ب 5 جنيه" في الغيط رغم فتح باب التصدير لافتا انه توقع انخفاض اسعار البصل من 50 جنيه للكيلو الي 5 جنيه في شهر ابريل اذا لم يفتح باب التصدير مرة اخري .

واضاف عبدالرحمن أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض اسعاره رغم فتح باب التصدير حيث اقبل المزارعين علي زراعة مساحات كبيره من البصل بعد إرتفاع اسعاره الي اسعار قياسيه تخطت ال50 الف جنيه للطن الواحد مما اجبر الحكومه لاتخاذ قرار بمنع تصدير البصل وتمديد القرار حتي نهاية شهر مارس الماضي

واشار ابوصدام اننا في بداية موسم حصاد البصل وتتعدي المساحه المنزرعه ال 300 الف فدان بمتوسط انتاجيه نحو 18 طن للفدان الواحد متوقعا انتاج يزيد عن 3.5 مليون طن هذا الموسم ،حيث تتربع مصر علي المركز الرابع عالميا من انتاج البصل

واكد عبدالرحمن ان اسعار البصل ورغم فتح باب التصدير الا ان اسعار البصل وصلت ل5 جنيه للكيلو في الحقل متوقعا انخفاضها اكثر من ذلك في الايام القادمه نظرا لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما ادي لزيادة الانتاج ولاننا في بداية موسم تقليع البصل بمصر

الجدير بالذكر ان نقيب الفلاحين دخل مع الإعلامي أحمد موسى في تحدٍ على الهواء بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل إلى 5 جنيهات وسط ذهول واندهاش الحاضرين وعد تخيلهم ان يهبط السعر لهذا المستوي