استشاري حساسية: رياح الخماسين تنشر الفيروسات التنفسية

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن رياح الخماسين تكون محملة بالأتربة والغبار فضلًا عن التقلبات الجوية مما يثير وينشط الفيروسات التنفسية، وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالعدوات التنفسية.

وأضاف حداد في تصريحه لـ"الوفد"، أن مرضى حساسية الصدر والعيون والأنف هم الاكثر عرضة للمشاكل والأزمات الصحية في ظل تلك الفترة، إذ تتسبب الرمال والأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة بالجو في فصل الربيع في تهيج وإثارة الأزمات الربوية وحساسية الأنف والزكام والرشح والعطس.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على تجنب الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، وارتداء الكمامة للوقاية من الأتربة والفيروسات التنفسية، فضلًا عن استخدام بخاخات الأنف ومضادات الحساسية وغسل الأنف بماء البحر، وارتداء ملابس قطنية وشرب المياه والسوائل.

واختتم: في حالة الاضطرار للخروج من المنزل يجب السير بعيدا عن الأشجار ولافتات الإعلانات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 22

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 36 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية:- العظمى 35 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 19

الوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 22

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21

رياح الخماسين

وقالت الأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، سيشهد ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من رياح الخماسين التي تكون محملة بالرمال والأتربة.