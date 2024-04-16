استشاري يقدم روشتة للوقاية من الرياح المحملة بالأتربة

قال الدكتور سامح أحمد، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية، إن فترة الربيع وتغير الفصول تكون صالحة لانتشار أمراض الحساسية والجهاز التنفسي لذا يجب الحذر الشديد في تلك الأوقات، لتجنب التعرض لأية وعكات صحية.

وأضاف أحمد في تصريحه لـ"الوفد"، أن مرضى الحساسية والأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتضرر من الرمال والاتربة المنتشرة بالجو، لذا يجب الالتزام بعدم الخروج من المنزل، والالتزام بالعلاج والبخاخات وغلق النوافذ جيدا.

وأوضح أنه في حالة الاضطرار للخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامات، لعدم التعرض للالتهاب بالشعب الهوائية والحساسية المزمنة، مؤكدًا انه في حالة الشعور بضيق التنفس يجب التوجه للمستشفى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 22

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 36 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية:- العظمى 35 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 19

الوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 22

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21

رياح الخماسين

وقالت الأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، سيشهد ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من رياح الخماسين التي تكون محملة بالرمال والأتربة.