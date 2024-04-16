«فاصل من اللحظات اللذيذة».. مفارقات زوجية كوميدية

هشام ماجد: الكيمياء والروح بين فريق العمل وصلت للجمهور

هنا الزاهد: أرفض المقارنة مع باربى

حقق فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» نجاحا كبيرا خلال عرضه في عيد الفطر المبارك 2024، واحتل المركز الثاني من حجم الإيرادات في أولى أيام عيد الفطر للنجم هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد بعد ان قدما عملًا فنيًا اجتماعيا كوميديا جذب الجمهور.

أعرب الفنان هشام ماجد، عن سعادته لنجاح فيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة» في دور عرض عيد الفطر المبارك بعد أن حقق إيرادات قيمة في أول أيام العرض واحتل المركز الثاني بعد فيلم «شقو» للنجم عمرو يوسف، لافتًا إلى أنه سعيد جدًا بالتعاون مع النجمة هنا الزاهد والفنان محمد ثروت والطفل جان رامز.

وقال: إن التعاون مع هنا الزاهد حصد ثماره الفني أمام الجمهور إنها شخصية كوميدية وتعمل على تجسيد الشخصية بحرفية إضافة إلى أنها تطل بـ «إفيهات كوميدية» جديدة تنال إعجاب الجمهور داخل وخارج التصوير حيث انها في الطبيعى تحب الكوميديا وتنشر حالة من السعادة وسط كل أصدقائها وجمهورها.

وأضاف ماجد، أن أحداث فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» تدور في إطار اجتماعي كوميدي وأجسد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجهما مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

وعن تعاونه مع مخرج الفيلم أحمد الجندي، قال إنه سعيد جدًا بالتعاون مع المتألق أحمد الجندي لما له من رؤية واحتواء الفنانين لتقديم الدور المطلوب، كما وجه الشكر للسيناريست شريف نجيب لإبداعه في كتابة السيناريو الذي نال إعجاب المشاهدين والسماح لاستخدام «إفيهات» لي ولـ هنا الزاهد مما يصب في صالح نجاح الفيلم.

وتحدث هشام ماجد عن الطفل جان رامز، قائلا: «جان شكله طفل لكن في التعامل معه هتكتشف ان عمره 45 سنة، طفل شاطر وفاهم وكوميدي واجتماعي، ونجح أن يقرب من فريق العمل وانه موهبة ذكية وله مستقبل كبير».

وكشف عن كواليس التصوير، قائلًا: «كواليس التصوير كلها لحظات لذيذة وسعيدة والعمل بشكل عام سعيد جدًا به من كتابة السيناريو لكواليس التصوير لكل فريق العمل لانهم أصحابي واتمنى أن الكيمياء والروح بيننا كفريق عمل تصل للناس».

وفي ذات الصدد، قالت النجمة هنا الزاهد إن فكرة الفيلم عرضت علي عام 2022 بعد فيلم «بحبك» ولكن تأجل عام كامل، وخلال فترة التأجيل طرأت تعديلات كثيرة في السيناريو وبعد قراءتي للدور جيدًا صرحت نفسي قائلًا: «الفيلم إما هيطلع حلو جدا إما لا»، معربة عن سعادتها لتحقيق فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» نجاح كبير في أولى أيام عيد الفطر المبارك .

وعن الانتقادات التي واجهتها هنا الزاهد الشكل العام المشابه لشخصية «باربي»، قالت: «عمري ما قولت على نفسي إني باربي وأكيد مبسوطة أن في جمهور شبهني بباربي لكن الروح أهم من الشكل الخارجي وباربي اتعمل حلو جدا فـ أخاف انفذه عربي لا استطيع ان اقدمه بنفس المستوى الذي قدم به باربي».

اما بالنسبة لتعاونها مع الفنان هشام ماجد، قالت إنها ليست المرة الأولى للتعاون مع هشام ماجد ولكن فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بالتحديد ظهرت الكيمياء المتبادلة بسبب أنه قبل تصوير الفيلم تعاونا في فيلم لم يعرض حتى الآن اسمه «بضع ساعات في يوم ما» اعتقد أن التعاون في هذا الفيلم سبب رئيسي في نجاح وظهور «فاصل من اللحظات اللذيذة» بالجودة الجيدة حتى ينال إعجاب الجمهور .

واضافت هنا الزاهد: إن فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» اجتماعي كوميدي يناسب جميع الفئات العمرية وفيلم مناسب للأسرة لانه بعيد عن أي خدش للحياء وملتزمون جدًا أن يكون بشكل احترافى ويقدم فنا راقيا يناسب الأسر المصرية وكل العائلات والفئات العمرية.

يذكر أن فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» طرح في عيد الفطر المبارك 2024، بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت والطفل جان رامز وآخرين ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي، وحضر فريق العمل العرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات دبي بدولة الإمارات، وحقق إيرادات بعد 72 ساعة من طرحه وصلت إلى 11 مليون 217 ألف جنيه.