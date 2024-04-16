جامعة الفيوم تكرم المحاربين القدامى وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم المحاربين القدامي وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي أقيم تحت رعاية العقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد رشاد أمين الجامعة ومكتب المستشار العسكري، والمقدم محمود أحمد فؤاد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وسماح دياب مدير عام ثقافة الفيوم، و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من المحاربين القدامي وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية بالجامعة.

تضحيات الشهداء

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن جميع الأسر المصرية لا تخلو من أسماء الأبطال والمناضلين سواء من الشهداء أو المحاربين القدامي، أو من مصابي العمليات الحربية، مشيرًا إلى أن أسرته على المستوى الشخصي تفخر بوجود الأبطال من المحاربين القدامي والشهداء.

وأوضح أن جامعة الفيوم تشرف باستضافة حفل التكريم وأسر المكرمين، وتقديم أسمى آيات العرفان والاعتزاز.

وأضاف الدكتور عاصم العيسوي أن مصر تفخر وتعتز بتضحيات أبنائها من الأبطال الشهداء والمحاربين القدامي ومصابي العمليات الحربية، الذين لم يبخلوا على وطنهم وبذلوا كل غالٍ ونفيس، وضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن تراب بلدهم ورفعة شأنه والحفاظ على كرامته.

وخلال الاحتفالية تم تكريم المحاربين القدامى وأسماء الأبطال وأسر الشهداء، كما تم على هامش التكريم تقديم عرض مسرحي تحت عنوان (توتة توتة) التابعة للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.