محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأكد المحافظ، ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية ، لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، موجهاً ، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المشددة ، وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحان آمنة وملائمة للطلاب ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الإبتدائية للصفوف ، (الرابع والخامس والسادس) ، ستبدأ يوم 8 مايو حتي 14 مايو، والصف الأول والثاني الإعدادي ، من يوم 8 مايو حتي 13 مايو ، والصف الثالث الاعدادي العام من 15 مايو ، حتي 21 مايو، والصف الأول الثانوي يبدأ من 8 مايو ، وحتى 22 مايو ، والصف الثاني الثانوي يبدأ من 9 مايو ، وحتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ، ( تجاري – صناعي- زراعي) ، خلال الفترة من 29 ابريل وحتي 22 مايو.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، قد عقد اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية الــ 9 ، بحضور دكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ، علي الصغير مدير عام الشؤون التنفيذية ، في بداية الإجتماع رحب وكيل الوزارة باالحضور مهنئا اياهم بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وناقش حمدي مصطفى وكيل الوزارة وضع الجداول الإمتحانية استعدادات لإمتحانات النقل لطلاب الثانوية العامة الأول والثاني الثانوي العام ، وكذلك الأول والثاني للنقل ( تجاري - صناعي - زراعي ) ، والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك وضع خطه لتأمين المدارس ، كما وجه دكتور على عبد السلام مديرى الإدارات شمال وجنوب محافظة المنيا ، لوضع آلية لبدء تنفيذ مسابقة توفاس بمدارس محافظة المنيا .

وناقش وكيل الوزارة ، رفع درجة الإستعداد القصوى ، من حيث تهيئة المدارس لإستقبال امتحانات النقل ، من حيث الإضاءة ، ودورات المياه ، والنظافة بالمدارس ، وكذلك شدد وكيل الوزارة على التزام اللجان بعدم دخول اجهزة المحمول ، مع الطلاب داخل اللجان ، وذلك وسط حراسات أمنية امام وحول المدارس لتهيئة اجواء الإمتحانات للطلاب ، مع ابعاد اولياء الأمور من التواجد حول ابواب اللجان .