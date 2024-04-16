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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد جداول الامتحانات

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم  الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأكد المحافظ، ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية ، لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، موجهاً ، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المشددة ، وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحان آمنة وملائمة للطلاب  ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الإبتدائية للصفوف ، (الرابع والخامس والسادس) ، ستبدأ يوم 8 مايو حتي 14 مايو، والصف الأول والثاني الإعدادي ، من يوم 8 مايو حتي 13 مايو ، والصف الثالث الاعدادي العام من 15 مايو ، حتي 21 مايو، والصف الأول الثانوي يبدأ من 8 مايو ، وحتى 22 مايو ، والصف الثاني الثانوي يبدأ من 9 مايو ، وحتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ، ( تجاري – صناعي- زراعي) ، خلال الفترة من 29 ابريل وحتي 22 مايو.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، قد عقد اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية الــ 9 ، بحضور دكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ، علي الصغير مدير عام الشؤون التنفيذية ، في بداية الإجتماع رحب وكيل الوزارة  باالحضور مهنئا اياهم بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وناقش حمدي مصطفى  وكيل الوزارة وضع الجداول الإمتحانية استعدادات لإمتحانات النقل لطلاب الثانوية العامة الأول  والثاني الثانوي العام ، وكذلك الأول والثاني للنقل ( تجاري - صناعي - زراعي ) ، والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك وضع خطه لتأمين المدارس ، كما وجه دكتور على عبد السلام مديرى الإدارات شمال وجنوب محافظة المنيا ، لوضع آلية لبدء تنفيذ مسابقة توفاس بمدارس محافظة المنيا .

وناقش وكيل الوزارة ، رفع درجة الإستعداد القصوى ، من حيث تهيئة المدارس لإستقبال امتحانات النقل ، من حيث الإضاءة  ، ودورات المياه ، والنظافة بالمدارس ، وكذلك  شدد وكيل الوزارة على التزام اللجان بعدم دخول اجهزة المحمول ، مع الطلاب داخل اللجان ، وذلك وسط حراسات أمنية امام وحول المدارس لتهيئة اجواء الإمتحانات للطلاب ، مع ابعاد اولياء الأمور من التواجد حول ابواب اللجان .

الجريدة الورقية