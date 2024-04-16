الدقهلية تناقش تعظيم الاستفادة من مشروع الأتوبيس النهري

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له، وذلك لتعظيم الاستفادة من مشروع الاتوبيس النهري بالدقهلية وذلك بتكليفات السيد وزير النقل.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مشروع الاتوبيس النهري من المشروعات القوميه التي تهدف إلي توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي، موجهًا بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمراسي ، بالاضافة الي استغلال الاتوبيس النهري في الاعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع.

وأشاد مختار، بالتعاون المثمر مع وزير النقل ويقدم الشكر لوزارة النقل علي المجهود المبذول والانجازات داخل محافظة الدقهلية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل، إن مراسي الاتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذي به نطالب ان تنفذه المحافظات التي بها مشروع اتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية..

وضم وفد وزارة النقل المهندس سمير سلامه مستشار وزير النقل، والمهندس احمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، وحضر الاجتماع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، و محمد امين رئيس حي شرق المنصورة، و فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية الادارية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة مني الساعي مدير عام المشروعات، و بدر السيد مدير التعاقدات والمهندس عبد الله حليقه مدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق وأحد السادة المستثمرين في مشروعات النقل.