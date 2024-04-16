رئيسا النواب الأردني والشورى السعودي يؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء ورئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، بقيادة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم لرئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب الأردني، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشورى السعودي والسفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري.

وأكد الصفدي وآل الشيخ أن علاقات البلدين قوية وتسير أيضا بتعاون وثيق عبر التنسيق المستمر بين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددان على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وقال الصفدي إن الأردن يقدر عالياً المواقف السعودية الداعمة للأردن، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مطلع الشهر الجاري، والذي يعكس مدى متانة العلاقات، والتضامن والتعاون المشترك خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين، كلٌ لا يتجزأ، وأن موقفهما موحد في دعم الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التعاون المستمر مع مجلس النواب وتبادل الخبرات والمشورة بين لجان الأخوة في كلا المجلسين.



أهمية تنفيذ نتائج زيارات اللجان المختصة

وقال آل الشيخ إن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف المجالات، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تنفيذ نتائج زيارات اللجان المختصة.

وحضر المباحثات عن جانب مجلس الشورى السعودي، رئيس لجنة الصداقة الأردنية السعودية الدكتور ابراهيم بن محمد القناص، النواب مبارك بن خلف الدوسري، الدكتور هشام بن كمال الفارس، الدكتورة عائشة بن علي عريشي، الدكتور أميرة بنت أحمد الجعفري، الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي.

وعن جانب الأردني: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات وميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد.