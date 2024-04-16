الدقهلية تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعدياتعلى الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية، على تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا وشربين والسنبلاوين ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شدة خشبيه وشبكه حديديه بغرض صب سقف بالدور الثالث العلوي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية كفر الطويله التابعه للوحده المحليه بديسط بمشاركة مامور مركز شرطة طلخا ونواب رئيس مدينة طلخا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إزالة تعدي علي مجرى مائي لري أراضى زراعيه بطريق رافد جمصه من قبل احد اصحاب محطات البنزين بالمنطقة مما ادي لحرمان الأراضي الزراعية من الري وتم التنسيق مع المساحه لفصل الحدود واستكمال فتح باقى المجرى المائى وتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفة.

وأكد إبراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لبناء من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 70 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالف تطبيقا للقانون.

وأشار حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إلى أنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية عزبة الصافوري نطاق قرية طرانيس العرب التابعة للوحدة القروية ببرقين حيث تم فك شده خشبيه سقف الدور الأول علوي بمساحه 90متر مربع مخالفا للقانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنه ٢٠٠٨ وتمت الإزاله علي نفقه المواطن الخاصه كما تم تنفيذ إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بعزبه مليكه الكبري التابعه للوحده القرويه بغزاله حيث تم إزاله سقف معروش بسده وألواح خشبيه علي مبني بالزراعه مساحة76 متر مربع وتمت الازاله علي نفقه المواطن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات...

وأضاف اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروة، أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية كفر بهوت التابعة للوحدة المحلية ببهوت على مساحة 85 متر مربع كما تم إزالة أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية نشا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.