فنانون يتدربون على حفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024.. فيديو

تم إيقاد شعلة خلال بروفة الألعاب الأولمبية في اليونان، قبل حفل الإضاءة الرسمي لأولمبياد باريس.

والممثلة ماري مينا، التي تلعب دور الكاهنة الكبرى حسب التقليد الإغريقي القديم، تحمل الشعلة خلال البروفة النهائية لحفل إيقاد الشعلة لأولمبياد باريس، والذي سيحضره كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي باريس، وسيتم الاحتفاظ بالشعلة المضاءة أمام معبد هيرا كنسخة احتياطية.

9 مليارات يورو تكلفة الأولمبياد

تقترب تكلفة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس من 9 مليارات يورو، بما في ذلك حوالي 2.4 مليار يورو من التمويل العام، ولكن الفاتورة النهائية قد تتجاوز 10 مليارات يورو حيث لم يتم حساب جميع التكاليف حتى الآن.

وعلى الرغم من هذا المبلغ الضخم، إلا أن أولمبياد باريس ستكون واحدة من أقل الألعاب الأولمبية تكلفة في تاريخ الألعاب الحديثة.

تعتمد اللجنة المنظمة بشكل أساسي على الأموال المقدمة من الرعاة (1.24 مليار يورو) واللجنة الأولمبية (1.2 مليار يورو) ومبيعات التذاكر (1.4 مليار يورو).

وإجمالاً، تم إنفاق حوالي 4.4 مليار يورو على إيجار ملعب فرنسا، وقوات الأمن، وأماكن الإقامة في القرية الأولمبية، والمدرجات المؤقتة، وحتى الراقصين في حفل الافتتاح.

كانت الميزانية في الأصل حوالي 3.8 مليار يورو، بزيادة عن الـ 3.2 مليار يورو التي تم تخصيصها وقت الترشيح.

في نهاية عام 2022، قامت اللجنة المنظمة بزيادة الميزانية بنسبة 10% بسبب التضخم، وحصلت على 111 مليون يورو كدعم مالي من الحكومة والسلطات المحلية للألعاب البارالمبية، وهو ما اعتبره المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نتيجة تقديرات أولية غير دقيقة شائعة لهذا النوع من الفعاليات.

وفقًا للجنة التدقيق في اليابان، بلغت تكلفة دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2021، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا، 12 مليار يورو، أي ضعف المبلغ المطالب به وقت تقديم العطاء.

وتقدر لندن أن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 كلفت الخزينة اليونانية ما بين 12 و15 مليار يورو، بينما كلفت أولمبياد أثينا 2004 ما بين 13 مليار يورو.

هجوم إرهابي

ويبدو ان حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، بات في مهب الريح، بعدما أوصت الاستخبارات الفرنسية والبريطانية، بضرورة إلغاء فاعليات أولمبياد باريس 2024.

أوصى جهاز الأمن الداخلي، والاستخبارات في فرنسا، بإلغاء حفل افتتاح فاعليات الألعاب الأولمبية - أولمبياد باريس 2024، المزمع عقدها في عاصمة النور، باريس ومدن فرنسية أخرى، وذلك بسبب تزايد التهديدات الإرهابية.

ووصل الأمر، إلى مقترح المخابرات الفرنسية، والذي يتعلق بحظر تجوال جزئي، وذلك على اثر تهديدات أطلقها تنظيم "داعش خراسان"، وإعلان الأخير انه سيتبنى موجة جديدة من العمليات الإرهابية داخل القارة البيضاء العجوز، وهو ما جعل أجهزة الاستخبارات بعدة بلدان أوروبية، على رأسها فرنسا، لتشديد الإجراءات الأمنية، وتنشيط جهودها في ردع تلك الخطط، تزامناً مع اقتراب اولمبياد باريس 2024.