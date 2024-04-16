فيديو| شفاء الأورمان بالأقصر تكرم أبطال وبطلات غزة

وسط أجواء من المحبة، احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر بأبطال وبطلات غزاويين، يخضعون للعلاج داخل أروقة مستشفى الأورام؛ في لفتة إنسانية من إدارة المستشفى التي حرصت على إيصال رسالة مفادها: أنتم في وطنكم، لمشاركة الأشقاء الفلسطينيين معاناتهم ومحاولة لإضفاء لمسة أمل تشد بها من أزرهم خلال فترة تلقيهم العلاج.

الحفل الذي نظمته المستشفى وإدارة بطلات غزاويات، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم لأم أحد شهداء غزة، ثم كلمة للدكتورة رضا والدة شهيدين، شكرت خلالها مستشفى شفاء الأورمان على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، ثم قصيدة لأصغر مرافقة مريضة، الطفلة انتصار زكريا ذات العشرة أعوام.

محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أكد انه منذ وصول الأسر الفلسطينية للمستشفى وجميع الفرق الطبية تتسابق فى المشاركة في تقديم العلاج لهم، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار شهرين كاملين منذ وصولهم للمستشفى، مثمنا دور جميع العاملين في المستشفى على دعم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وما قدموه من جهود لدعمهم وتقديم المساعدات الطبية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دورها دفاعاً عن القضية الفلسطينية.



فيما وجه الدكتور هانى حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان ، الشكر لجميع العاملين في المستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعمال وجميع العاملين بالمستشفيات الذين بذلوا جهدا كبيرا في علاج المرضي من اشقائنا الفلسطنيين والتخفيف عنهم لما عانوه من فقد للأهل في قطاع غزة.