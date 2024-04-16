رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال الاند سكيب بموقع عمارات سكن مصر
تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، يرافقه كلا من المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية أعمال تنفيذ الاند سكيب بموقع (٤٠) عمارة سكن مصر جنوب الحي الرابع.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بسرعة الانتهاء من المشروع القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
وقال خلف الله، إنه تم الانتهاء من السن والتأسيس والبدء في التجهيز لتنفيذ الطبقة الرابطة (الأسفلت) للطرق الداخلية، وعدد (١٠) براكن انتظام للسيارات، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠℅، بتكلفة إجمالية ١٤ مليون جنيه وتاريخ النمو للأعمال ٢٠٢٤/٥/٢ م.
وأكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالزراعة والاند سكيب المتبقية بالموقع، مشددًا على الشركة المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل وطبقا للبرنامج الزمني.
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