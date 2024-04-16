محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو



وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ٢١ مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٢ مايو إلى الخميس ٢٣ مايو.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ ، ٣٠ أبريل ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم السبت ١١ مايو.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤، مشددًا على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التي يتم توريدها، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.



وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الانتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة و٢ بنكر ومركز تجميع، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى ٤٦٠٠٠ طن لافتًا إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية ١٠٠٠٠ طن والثانية فى التبين وتسع ٤٨٠٠ طنًا فضلًا عن وجود بنكرين على مستوى المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته ١٢٠٠٠ طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية ٧٠٠٠ طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته ١١٠٠٠ طن.