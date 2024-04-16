المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لتاجر الحشيش والأفيون بطهطا

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهم "ا . ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة " جوهر الحشيش والافيون المخدر" وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجها على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين.

ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري وعدد 44 طلقة من ذات العيار بدون ترخيص بحوزته.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن النفس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ع . ى . ك" عامل، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، و"ا . ا . ف" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات و"ع . ا . ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات يقيمون بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة " مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين" واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات بدائرة المركز .

بداية أحداث الواقعة تعود إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة تفقيد قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأثناء القبض على المتهمين قاموا باستخدام القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات والتعدى عليهم إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وتم القبض عليهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .