الهضيبي: تدهور حال القطن المصري يذكرني بفيلم "النوم في العسل"

قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، إن الدراسة التي تقدم بها النائب محمد السباعي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، هي دراسة يتشرف بها مجلس الشيوخ وقد تكون محل لاستجواب مجلس النواب للحكومة في عدد من الوزارات (الزراعة، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال، والمالية).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن: "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وقال الهضيبي: إن الدراسة كشفت عن تناقص مساحة زراعة القطن من 2 مليون فدان إلى 200 ألف فدان فقط، وذلك يرجع لـ31 سبب أدى لتدهور زراعة المحصول!

وأبدى نائب الوفد تعجبه من الحال الذي وصل إليه محصول القطن في مصر قائلًا: "هذا الحال يذكرني بفيلم الفنان الكبير عادل إمام (النوم في العسل)"، فكيف ولماذا انتظرنا أمام كل تلك الأسباب حتى انتهى بنا الحال إلى ما نحن عليه، وخاصة أن من ضمن أسباب التدهور هو التصدير الخام للقطن المصري للخارج بسبب إن مفيش مغازل، في المقابل هناك مغازل قطاع خاص غير مرخصة وتسمح بها الوزارات والحكومة، كيف يعقل هذا!

وتساءل الهضيبي: لماذا تركت وزارة الزراعة الفلاح المصري يعزف عن زراعة القطن ويذهب لزراعة الخضر والفاكهة؟