المشدد 15 سنة لعامل بنهمة السرقة يالآكراه في المراغة

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، المتهم "ع . م . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة المجني عليه "م . ع . ا" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه يفيد أنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا فوجئ بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح أبيض مطواة قرن غزال فى وجهه واستولى منه على متعلقاته الشخصية والمنقولات الخاصة به الإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بعد أن قام بالتعدى عليه وشل حركته وبث الرعب فى قلبه.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ع . ى . ك" عامل، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، و"ا . ا . ف" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات و"ع . ا . ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات يقيمون بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة " مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين" واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة تفقيد قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأثناء القبض على المتهمين قاموا باستخدام القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات والتعدى عليهم إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وتم القبض عليهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .