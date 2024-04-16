بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. تدريبات بدنية للاعبي الأهلي

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم اليوم، في إطار استعداداته القوية لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية.

ووضع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني برنامجا خاصا للفريق يشتمل على تدريبات استشفائية وأحمال بدنية وفقا لخطة الاستعداد للمنافسات القادمة في البطولة.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة وفقا لجدول المباريات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد بعد مباراتي جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0.

اللجنة العليا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة تطمئن على الصالات

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمباريات التي تشهدها منافسات البطولة.

وتابعت اللجنة عمليات الصيانة الشاملة والمستمرة لصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة، على هامش التدريبات والمباريات التي تقام على هذه الصالات.

وتقوم إدارة الخدمات والأمن الصناعي بالنادي بفحص مستمر على مدار الساعة لكافة مرافق الصالات من حيث الأرضية والمدرجات وكشافات الإنارة والتكييفات المركزية والتأكد من توافر كافة ما يلزم الفرق لخوض التدريبات والمباريات وتسهيل مهمة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

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