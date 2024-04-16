قرار مهم من أستراليا ضد رجل طعن قِسًا يناصر فلسطين.. فيديو

أعلنت الشرطة الأسترالية بعد اعتقالها فتى طعن أسقفًا خلال قداس في سيدني، أن الحادث "إرهابي وله دوافع دينية"، وقالت كارين ويب، المتحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن "تعليقات المشتبه به تشير إلى دافع ديني للهجوم".

وأوضحت ويب: "هناك درجة من سبق الإصرار على أساس أن المتهم قد سافر إلى مكان الكنيسة، التي تبعد عن مكان سكناه، واصطحب معه سكين وبعد ذلك تعرض الأسقف والكاهن للطعن".

وأضافت ويب أن الفتى البالغ 16 عامًا، كان معروفًا لدى الشرطة الأسترالية ولكنه لم يكن على قائمة مراقبة الإرهاب.

ووفقا لشبكة أي بي سي الإخبارية أدين المراهق سابقًا بجرائم من بينها حيازة سكين ونية ارتكاب جريمة، في يناير وأطلق سراحه فيما بعد بكفالة لحسن السلوك.

ولا يُسمح للصحافة أن تنشر أسماء الجناة القصر بموجب قوانين ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وذعر المصلون خلال قداس كان يبث مباشرة على الإنترنت في كنيسة في ضواحي سيدني، عندما طعن رجل الأسقف عدة مرات في الجزء العلوي من جسده مساء الأحد.

وأصيب 3 أشخاص آخرين بالطعن عندما هرعوا إلى مساعدة الأسقف عند المذبح أثناء القداس في كنيسة الراعي الصالح في ضاحية واكيلي، ووصفت الشرطة بعد اعتقال المتهم إصابة الأسقف بالمستقرة.

الجدير بالذكر أن مدينة سيدني الأسترالية شهدت طعن واعظ مناهض للحرب الإسرائيلية على غزة، كان دائما يقول في موعظته: "توقفوا عن قتل الفتيات المسلمات الصغيرات، إنهن ملائكة صغيرة"، كما يرفض كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

وشهدت مدينة سيدني حادث طعن مروع للأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل يوسف، خلال عظته، التي كان يلقيها في كنيسة "المسيح الراعي الصالح" في استراليا، حيث أقدم مجهول على طعن الأسقف عدة طعنات خلال القداس الذي كان يترأسه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، قيام أحد المجهولين بالتوجه نحو الأسقف مار ماري، أثناء إلقاءه للعظة، وطعنه عدة طعنات، وأصاب أربعة من الحاضرين، ما أصاب الحاضرين بالهلع، وهرعوا لإنقاذ الأسقف.

يذكر أن مقطع طعن الأسقف الآشوري مار ماري عمانوئيل، تم بثه مباشرة على صفحة الكنيسة على موقع "يوتيوب"، حيث ظهر الأسقف عمانوئيل وهو ينظر بذهول، بينما ينهال الشخص المجهول فجأة على وجهه ورأسه بسكين.

الجدير بالذكر أن الأسقف مار ماري عمانوئيل، أسقف الكنيسة الشرقية في سيدني، أول شخصية آشورية تحقق 1.3 مليار مشاهدة للمواعظ الدينية في وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك، وفيس بوك، ويوتيوب). وتم ترسيم الأسقف مار ماري عمانوئيل اسقفًا للكنيسة الشرقية القديمة في سيدني عام 2010، وهو من أصل عراقي.

وتعرض الأسقف مار ماري للطعن في مدينة ويكلي بسيدني في أستراليا، أثناء إلقائه محاضرته بكنيسة المسيح الراعي الصالح، ويعتبر الأسقف مار ماري من الشخصيات المعروفة في الكنيسة الشرقية، ويخدم حاليًا كراعي لكنيسة المسيح الراعي الصالح في ويكلي. وأكد شهود عيان أن الأسقف مار ماري تم مهاجمته وطعنه من قبل مجهول، قام بالتحرك إلى الأسقف أثناء إلقاءه للمحاضرة، وعندما اقترب منه أخرج سلاح أبيض "سكينًا"، وطعن الأسقف عدة طعنات وأيضًا عدد من الأشخاص حوله، في حادثة جديدة هز سيدني، ويزعم البعض أن الهجوم إرهابي.

يذكر أن حادث الطعن لأسقف الكنيسة الشرقية في سيدني، وقع بعد أيام قليلة من حادث طعن آخر، شهدته مدينة سيدني الأسترالية، حيث قام مجهول بطعن أربعة أشخاص في مول تجاري، وتبين أن مرتكب الجريمة استرالي مختل عقليًا. ووقع حادث الطعن في سيدني، يوم السبت الماضي، داخل مطعم يهودي في مركز تجاري يقع بمنطقة ذات أغلبية يهودية في العاصمة الأسترالية سيدني، وحدثت عمليات طعن في عدة أشخاص، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص، وعدد من المصابين.

وظهرت حالة من الرعب داخل مركز التسوق اليهودي في سيدني، وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عددا من الناس وهم يركضون داخل مركز التسوق في بوندي بـإستراليا حيث وقع الهجوم.