الأهلي يواجه الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره الزمالك في نهائي بطولة السوبر الإفريقي على صالة ميلود هدفي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

ويسعى «رجال يد الأهلي» للفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وعقد ديفيد ديفيز، المدير الفني لفريق رجال يد الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراة النهائي ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستعداد لخوض المباراة.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حجز مكانه في النهائي بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي أمس الاثنين بنتيجة 38-21.

‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبدالرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

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