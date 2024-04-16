تفاصيل دور المجتمع المدني في دعم عجلة التنمية (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي حازم الملاح، تفاصيل دور المجتمع المدني في دعم عجلة التنمية، موضحًا أن المجتمع المدني أحد أضلاع مثلث التنمية مع الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن عناصر تكوين الدولة الحديثة يعتمد على وجود دور مهم مجتمع مدني قوي.

المجتمع المدني القوي والفعال دليل على وجود دولة قوية

وأكد أن المجتمع المدني القوي والفعال يبرهن على وجود دولة قوية، لافتا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية يولون اهتماما كبيرا بالمجتمع المدني في الفترة الأخيرة بعد فترة من الفتور في أعقاب ثورة 25 يناير.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن المجتمع المدني يشارك بكثافة في المشروعات القومية ولعل أبرز هذه الجهود هو مبادرة حياة كريمة وكان للمجتمع المدني دور مهم في أزمة كورونا من خلال التوعية.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،أ علن أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة عدد 155 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 312 مليون جنيه، بواقع إنشاء ورفع كفاءة عدد 123 مدرسة بقرى إطسا، وعدد 32 مدرسة بقرى مركز يوسف الصديق، بهدف الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء من أعمالها بالكامل بقطاع الأبنية التعليمية بقرى مركز إطسا، تشمل: أعمال توسع بمدرسة قلهانة الإعدادية، وإحلال جزئي لمدرسة إهريت للتعليم الأساسي بقرية جردو، وإنشاء مدرسة عزبة عبد ربه بقرية قصر الباسل، وإحلال جزئي وتعلية لمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة ابو صير للتعليم الأساسي، وأعمال توسع بمدرسة الجراي للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عمرو محمد دهشان بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة الغرق الرسمية لغات، وإنشاء مدرسة قلمشاة الجديدة، وإنشاء مدرسة الغرق الجديدة للتعليم الأساسي، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية، وإحلال كلي لمدرسة سلام الابتدائية بقرية منية الحيط، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية المشتركة، وتوسع بمدرسة عبدالعال موسى بقرية الحسينية التابعة للوحدة المحلية بأبو جندير، وتوسع بمدرسة الاصلاح الإعدادية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة سعداوي للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وأعمال توسع بمدرسة محمد فهيم السيد الابتدائية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة دفنو الإعدادية المشتركة، وتوسع بمدرسة الغرق الإعدادية للبنات، وتوسع بمدرسة شاكر للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عبدالله أبو العينين الابتدائية بقرية الغرق، وأعمال توسع بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بقرية شدموه، وأعمال توسع بمدرسة اللواج صالح للتعليم الأساسي بمنشأة فيصل التابعة لقرية أبو جندير، وأعمال توسع بمدرسة النزلاوى الابتدائية للتعليم الأساسي بالقاسمية التابعة لمنية الحيط، وأعمال إحلال وتجديد مدرسة عنك للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وإحلال جزئي لمدرسة المستقبل بعدد 9 فصول بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة محيي الدين رأفت للتعليم الأساسي بقرية خلف التبعة لقرية أبو جندير.