تعليق الدراسة في جامعات ومدارس السعودية بسبب الطقس

تعليق الدراسة ومنصة مدرستي، باتا من أكثر الكلمات بحثًا لليوم الثاني على التوالي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق 7 شوال 1445هـ/ 16 أبريل 2024، للحفاظ على سلامة الطلاب بسبب حالة الطقس الغير مستقرة وهطول أمطار رعدية ببعض المناطق متسببة في جريان السيول.

أماكن تعليق الدراسة في السعودية

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، فقد أعلنت أمس عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة تعليق الدراسة، ومنها الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، تعليق الدراسة الحضورية واستمرارها عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، كما أعلنت إدارات المدارس بمنطقة الشرقية ومحافظات الأحساء، حفر الباطن وادي الدواسر، القويعية، شقراء الزلفي، الغاط، الخبر، القطيف، الجبيل، رأس تنورة، الظهران، بقيق، عفيف، الدوادمي، الدمام والمجمعة، تعليق الدراسة أيضًا تجنبًا لوقوع أي ضرر للطلاب.

تعليق الدراسة.. جامعات حولت دراستها عن بعد بسبب الطقس

كما قررت عدد من الجامعات تعليق الدراسة الحضورية وتحويل نظام الدراسة عن بعد، ومنها جامعة القصيم وجامعة الملك فيصل حفر الباطن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية فرع الأحساء، وجامعة سليمان الراجحي وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والتدريب التقني بالشرقية، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل التقني، ومعهد الجبيل للغة الإنجليزية والسنة التحضيرية".

وأشارت الإدارات التعليمية عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"إكس" تويتر سابقًا، إلى أن قرار تعليق الدراسة الحضورية جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية، وحرصاً على سلامة الجميع.

وكانت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أعلنت تعليق الدراسة حضورياً، وتحويلها (عن بعد) للطلاب مع استمرارية الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية.