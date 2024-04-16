وفاة شخص صدمته سيارة أثناء عبورة الطريق

لقى شخص مصرعه؛ إثر وقوع حادث صدمته سيارة بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، والتحفظ عليها تتحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أحمد سعيد" 50 عاما، مقيم بقرية المجفف بمركز ديرب نجم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة بمركز ههيا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.

وفى سياق اخر نجحت أجهزة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمحل للأدوات الصحية كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عامل سابق بمحل البلاغ، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قضايا في الاتجار في العملات الاجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

برصاصتين في الرأس والصدر.. حبس عاطل شرع في قتل عمه بالهرم

كما أمرت جهات التحقيق بالهرم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، ووجدوا رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء وبه إصابة عبارة عن رصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، على عمه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الأخير بالمعيشة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده بالعنوة، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار.