رئيس جامعة الإسكندرية يشهد فاعليات الليلة الحادية عشرة من ليالي اللغة العربية

التى نظمها منتدى جامعة الإسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الأمسية الثقافية "الأندلس ربيع مؤجل" التى نظمها منتدى جامعة الإسكندرية للشعر والفنون بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة، والتى تأتي ضمن فاعليات الليلة الحادية عشرة من ليالي اللغة العربية، وذلك بدار الأوبرا بالإسكندرية.

تاريخ الأندلس

تناول العرض حقبة تاريخية هامة في تاريخ الأندلس من خلال أحداث درامية يصاحبها كورال موسيقي من تقديم فريق كورال الجامعة، فى إطار شيق ومتميز باللغة العربية الفصحى.

وفي كلمته بعد إنتهاء العرض أثني رئيس الجامعة علي المستوي المتميز الذي شاهده خلال العرض المسرحى، وإتقان ومهارة العارضين، كما أشاد بفريق كورال جامعة الإسكندرية لتقديمه عدد من المقاطع الموسيقية المتميزة، والتى تعكس المستوي الفنى لطلاب جامعة الإسكندرية الذي نفخر به جميعاً، وأضاف أن الجامعة ستقدم كل الدعم للفعاليات الثقافية والفنية التى تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الفن بما يخدم المجتمع السكندرى، وقدم التحية لكل من شارك في إعداد هذا العرض المميز.

المشاركات الفاعله

وتعد هذة المشتركة من جامعة الإسكندرية ضمن المشاركات الفاعله لإجراء الحركة الفنية بالثغر ، حيث تعد الإسكندرية منارة الفنون ، وقد خرج من جامعة الإسكندرية العديد من الفنانين و المبدعين في كافة المجالات

وحضر العرض الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة المختلفة، وأشرف علي إعداده وتقديمه د. نجوي صابر الاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وأدار كورال الجامعة المايسترو د. شريهان الحديني، والدراماتور د. محمد مخيمر، وأخرج العرض ا. أحمد سمير. جدير بالذكر يأتي ذلك ضمن فعاليات الليلة الحادية عشرة من ليالي اللغة العربية ويتخللها فقرة فنية لكورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحديني وتحت إشراف الدكتورة نجوى صابر ، دراماتورج دكتور محمد مخيمر ومن إخراج أحمد سمير حيث تتضمن الأمسية باقة مختارة من القصائد منها قصيدة غرناطة للشاعر الكبير نزار قبانى مع عرض لجزء من مسرحية الوزير العاشق للشاعر الكبير فاروق جويدة، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الأمسية بالتعاون مع منتدى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للشعر والفنون، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

