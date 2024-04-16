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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الهلال والعين
الهلال والعين

يستعد عشاق كرة القدم الآسيوية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع العين الإماراتي بنظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان الهلال قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على مواطنه اتحاد جدة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/0.
في المقابل، استطاع العين الإماراتي الصعود للدور نصف النهائي، بعدما فاز على النصر السعودي بركلات الترجيح، بعدما انتهت المبارتين ذهابًا وإيابًا بالتعادل الإيجابي 4/4.

موعد مباراة العين والهلال

تنطلق مواجهة الهلال أمام العين الإماراتي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال

تُنقل مواجهة العين أمام الهلال عبر عدة قنوات منها بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية.

بينما تنطلق مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم في تمام السادسة مساءًا.

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