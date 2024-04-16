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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح عبدالفتاح: إبراهيم نور الدين أجاد في إدارة مباراة القمة ونيدفيد لا يستحق الطرد

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم السابق، أن التحكيم المصري ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، وإضافة للكرة المصرية.

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وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هدف الزمالك الثاني صحيح ولا يوجد به أي مشكلة، وعمر كمال عبدالواحد لم يكن الأقرب للكرة، ولا يوجد حتى تسلل".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي، بالشكل العام وقرب إبراهيم نور الدين، لا يستحق الطرد وأنا أمشي مع تقديره للعبة".

وقال: "العودة عن احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك، قرار صحيح من جانب تقنية الفيديو، خاصةً أن رامي ربيعة لعب الكرة أولًا واستمرار اللعب صحيح من محمد عادل حكم الڤار".

واختتم: "مسؤولية تأخير عودة الكرات للملعب مسؤولية الزمالك منظم المباراة، وكان لا بد من الحكم الرابع التحدث مع جوزيه جوميز المدير الفني وإبلاغه بالأمر، وطاقم التحكيم يستحق نتيجة 9 من 10".

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