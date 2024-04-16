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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو أدهم: الفوز على الأهلي بست نقاط وكأس الكونفدرالية هدفنا 

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفوز ضد النادي الأهلي، جاء تكليلًا لجهود اللاعبين ونهدي الفوز إلى جماهير الفريق، والسعادة طبيعية خاصةً أنها أمام الغريم التقليدي.

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وتابع أدهم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز له دور هام في الناحية المعنوية للاعبين في الفترة المقبلة، وتمنح الجهاز الفني ثقة وهدوء، وتكون بناء للمرحلة المقبلة".

وأضاف عمرو أدهم: "سنبدأ مباشرةً التركيز على مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونسعى لتحقيق اللقب وهناك تعهد وإجماع على هذا الأمر".

واستطرد عضو مجلس إدارة الزمالك: "الفوز ضد الأهلي بست نقاط، وسعيد لسعادة الجماهير والتي تدعم الفريق في كل وقت، ونحتاج دعمهم بالفترة المقبلة كما عودونا".

وقال عمرو أدهم: "فرجاني ساسي قدم شكوى ضد النادي وتم رفضها من المحكمة وتقدم بشكوى جديدة وتم حصوله على حكمه، ولكن سنستند على رفض القرار الأول عن طريق الاستئناف".

واختتم: "نحاول التوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، من أجل الوصول إلى حلول ودية، ومحاولة جدولة مستحقاته المادية".

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