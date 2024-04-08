حسين الوزيري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات "وزير السعادة"

تصدر البلوجر حسين الوزيري، السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وذلك بعد نجاحه في تقديم فيديوهات واسكتشات من الشارع مع المواطنين حققت ملايين المشاهدات.

وتحدث الوزيري عن تجربته، قائلا إنه بدأ منذ سنوات كممثل بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية وكذا الإعلانات قبل أن يبتعد عن الأضواء ويسافر إلى الإمارات ويتزوج ويستقر هناك، حيث قام بإنشاء شركته الخاصة.

وتابع أن أصدقائه نصحوه بالعودة مرة أخرى إلى موهبته القديمة، إلا أنه كان متخوفا من النقد وسلبيات السوشيال ميديا حتى اتخذ قراره أخيرا بالعودة وتقديم فيديوهات واسكتشات من الشارع تحت عنوان "وزير السعادة".

وبالفعل نجح حسين الوزيري في تقديم عدة حلقات من الشارع خلال شهر رمضان في محافظة الإسكندرية مسقط رأسه، حيث يقوم بالنزول إلى الشارع والتصوير مع المواطنين وسؤالهم عدد من الأسئلة مع منح الفائزين جوائز.