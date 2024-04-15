حملة لضبط الأسواق وتطبيق خفض أسعار الخبز السياحي بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، برئاسة أشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين وذلك لضبط الاسواق من خلال تكثيف الحملات على مخابز العيش البلدى و السياحي والفنينو .

الحملة انطلقت بحضور كلا من، بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، وامانى صلاح عبد اللاه مير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية للمركز، والمهندس عبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية، كما تم التنبية على اصحاب المخابز السياحى والفينو بتخفيض سعر الرغيف، بعد انخفاض سعر طن الدقيق.

وقد أسفرت الحمله فى اليوم الأول عن الاتى التنبيه على المخابز بالبيع للمواطن بسعر الرغيف ب 1 جنيه، والتأكد من البيع بالسعر المقرر للمواطنين عن طريق سؤالهم و توعية المواطنين بأن سعر الرغيف 1 جنيه وفى حالة البيع بأزيد من السعر فى اى مخبز، يتم تقديم شكوى على الصفحة الرسميه للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك).

كما تم التأكيد على كل مخبز بتعليق اعلان فى مكان واضح للمواطنين بالسعر المقرر حتى لايكون هناك مجال للتلاعب بالاسعار كما تم التأكيد على وزن الرغيف .

وجرى خلال حملة اليوم تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي والفينو .

من جهته اكد أشرف انور، ان اللجنة المشكلة تقوم بشن الحملات لضبط الاسعار والاسواق بصفة مستمرة على مدار ايام الاسبوع.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق. الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .

واضاف الداودي بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

رغم تراجع اسعار الدقيق.. ثبات ثمن رغيف الخبز الحر بقنا

https://www.alwafd.news/5328800?fbclid=IwAR0yZAQIWCUftoNdMtz5HRY72f_Y_urP_rCjnEoBnliLj2OMnhnl5vxNSX0

مشيراً إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر، وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .