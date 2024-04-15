حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بنطاق الحي.

وأسفرت الحملات عن رصد حالة وضع فاترينة لبيع الحلوى، بشارع التمليك، وحالة وضع كراسي وترابيزات في نهر الطريق أمام إحدى الأكشاك، وعلى الفور تم إزالة الإشغالات والتحفظ عليها، وإيداع المضبوطات داخل مخازن الحي.

أيضًا تم رصد فرش لبائع فاكهة متجول، بميدان فوكس، وعلى الفور تم رفعه والتحفظ عليه.

وفي سياق آخر، تم المرور والتفتيش على رخص الإشغالات بمحال حديقة الخالدين، حيث تبين وجود محل قام بوضع كراسي وترابيزات في نهر الطريق، وعلى الفور تم الإزالة والتحفظ عليها، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.