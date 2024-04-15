الاحتلال: قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات وسوف يتم إصلاحها، وفقا لما ذكرته فضائية، القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وتابع المتحدث:": "سنقوم بالرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

عاجل.. إيران تتوعد إسرائيل بصواريخ روسية بعيدة المدى في حالة الرد

قالت مصادر إيرانية، إن القوات المسلحة الإيرانية تتوقع وتخطط لأي رد مضاد من الكيان، ومستعدة تماما لهذه القضية، وسيتم الرد الساحق مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي.

وأضافت، وفقا لمصدر عسكري : "في حال تنفيذ إسرائيل لهجوم جوي من فوق الأجواء العراقية باتجاه العمق الإيراني، و اي رد من إسرائيل و فتح أجواء اردنية سوف نرد على الاردن قبل اسرائيل، وستكون بطاريات الدفاع الجوي بعيدة المدى الروسية من طراز S300 PMU-1 التي تسلمتها طهران عام 2017 من موسكو بانتظار مقاتلات F-35 i الاسرائيلية.

كاميرون: نأمل أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني

وكان أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أمله بألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وقال كاميرون لشبكة "سكاي نيوز": "المملكة المتحدة تأمل ألا ترد إسرائيل على إيران وبدلا من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة حماس الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة".

وشدد على أن "إسرائيل لها كل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، لكن لندن تحثها على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".

ووجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.