دعوات لمقاطعة المخابز ومطاعم الفول والطعمية بالفيوم

إصرار غريب من أصحاب المخابز والمطاعم فى الفيوم، على عدم خفض الأسعار بالرغم من انخفاض كبير فى مستلزمات الإنتاج مثل الدقيق والفول والزيت حتى ان البعض طالب بنشر دعوات على «الفيس بوك» لمقاطعة المخابز ومطاعم الفول والطعمية لعدم استجابة اصحابها للمطالب بخفض الاسعار .

وقال محمد عبدالوهاب من أبناء مدينة دمو فى الفيوم، إن سعر طن الدقيق أصبح 15500 وكان سعره 24500جنيه يعنى نزل 9000 جنيه وجركن الزيت 20 لترا نزل من 1850جنيها الى 1100جنيه يعنى نزل 750جنيها و«شيكارة» الفول 25 كيلو نزلت من 1300جنيه الى 900 جنيه يعنى انخفضت 400 جنيه وأصحاب مطاعم الفول والطعمية مصرون على البيع بنفس الأسعار ويبيعون قرص الطعمية بـ2 جنيه و1 جنيه للقرص الصغير والسندوتش بـ6 جنيهات, حتى سعر البن نزل من ٩٠٠ جنيه للكيلو الى ٤٥٠ جنيه للكيلو ولسه فنجان القهوه بـ١٥ جنيها .

المقاطعة هى الحل

ويقول محمد رجائى: الحل الوحيد هو مقاطعة هذه المطاعم والمخابز لمدة عدة ايام حتى يستجيب اصحابها ويقومون بخفض الاسعار ونشر دعوات على «الفيس بوك» للمقاطعة او تتدخل الدولة ممثلة فى الاجهزة الرقابية مثل التموين لفرض قائمة استرشادية للاسعار وإجبارهم على تخفيض منتجاتهم.

والتقيت بأحد أصحاب مطاعم الفول والطعمية بشارع السد العالى فى مدينة الفيوم وعندما طالبته بخفض الأسعار وإرجاع السندوتش بـ4 جنيهات وبيع قرص الطعمية الصغير بنصف جنيه والكبير بجنيه قال «يابيه ازاى هو فيه حد بيبيع القرص بنصف جنيه دلوقتى « اذا كان سعر الزيت والفول انخفض فليس بنسبة تسمح لنا بخفض الاسعار , كما أن العمالة زادت يومياتها ومنقدرش نخفض أى حاجة إلا لو رجع الزيت والفول تانى زى ما كان قبل الزيادة ورفض استمرار الحوار معه.

الغرفة التجارية فى الفيوم أكدت أنها لا تملك سوى توجيه دعوات لأصحاب المطاعم والمخابز لتوعيتهم من اجل خفض الأسعار وسوف تعقد شعبة المخابز خلال هذا الأسبوع لقاء توعيه مع أصحاب المخابز لتوعيتهم بأهمية خفض الأسعار يعد ان انخفضت مستلزمات الإنتاج, الغريب ان عددا من المخابز سواء «الفينو» او «الافرنجى» أغلقت أبوابها اليوم الأحد, وبرغم أن أسعار الدقيق نزلت حوالى 40٪ من أكثر من أسبوع، إلا ان اصحاب المخابز مصرون على بيع الرغيف بجنيه وربع ولم يقوموا بخفض أسعاره إلى جنيه أو 75 قرشا كما كان فى السابق.