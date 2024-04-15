تجديد تعيين عمرو عبد الفتاح ماضي أمين جامعة الفيوم المساعد للشئون المالية

اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،قرار رقم 685 للعام ٢٠٢٤، بتجديد تعيين عمرو عبد الفتاح محمود محمد، في وظيفة أمين جامعة الفيوم المساعد للشئون المالية.

فريق من التجنيد

ومن جهه اخرى استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم فريق من منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة برئاسة العميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير المنطقة وعدد من القادة والأطباء العسكريين وذلك لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من ذوي الهمم لاستخراج شهادة إعفاء الخدمة العسكرية بالتعاون بين جامعة الفيوم ومنطقة تجنيد الجيزه، اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الهمم يأتى من منطلق الإهتمام بهذه الفئة وتيسيرا عليهم لاستخراج شهادات الإعفاء الطبى من الخدمة العسكرية لهم ، مشيرا إلى أن جامعة الفيوم تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للتعليم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين العديد من الجهات العاملة في مجال تدريبهم.

وأشار العميد أحمد أبو الفتوح أن القوات المسلحة المصرية تسعي لتقديم خدماتها للطلاب ذوي الهمم بشكل ميسور حيث توڨّع الكشف الطبى عليهم داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة دون أي رسوم إدارية، وأكد أنه تم توقيع الكشف علي مختلف الاعاقات عدا الإعاقة السمعية كونها تحتاج تجهيزات طبية دقيقه.

وأشار إلي أن الفريق الطبي تكون من 7 في مختلف التخصصات "الباطنه والنفسية والعصبية والعظام والمخ والأعصاب والعيون" وقد تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقرر منح 22 منهم شهادة الإعفاء النهائي.