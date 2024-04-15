تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة قوص

تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، يرافقه فراج الوحش نائب رئيس المدينة، اليوم الإثنين، عددًا من الشوارع التي تم تركيب بلاط الإنترلوك لها، وذلك في اطار تنفيذ خطة الوحدة التي تستهدف الشوارع منتهية الخدمات والتي لم تطلها خطة الرصف لأسباب فنية.

كما تفقد رئيس المركز ونائبه خلال جولتهما الشوارع بمحيط منطقة العسقلاني والشيخ عتمان ومعصرة الحاج يونس، وذلك للوقوف علي معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بها، موجها بضرورة البدء في تركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لاكمال الصورة الجمالية لهذه الشوارع.

وأكد رئيس المركز ، إن تعليمات اللواء ٱشرف الداودى محافظ قنا بضرورة إنهاء كافة مشروعات البنية التحتية والرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألو جهدًا فى اتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها أن ترتقي بنوعية الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

كما اكد قدري الشعيني رئيس المركز علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمدينة، والعمل على نهوها طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.

وعلى صعيدا متصل وجه الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، رؤساء الوحدات القروية، بتكثيف حملات النظافة بدائرة الوحدة بمناسبة خلال اجازة عيد الفطر المبارك لظهور شوارع المدينة وشوارع القري التابعة لها بالشكل الحضاري والجمالي الذي يلقي استحسانا من الذوق العام، لذا قام قروي جراجوس برفع ١٢٠ م ٣ من التراكمات ومخلفات القمامة المنزلية ونواتج الهدم والبناء من علي جانبي الطرق ببعض المناطق الساخنة بدائرة الوحدة.

من ناحية اخرى وبناءا علي توجيهات الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز لرؤساء الوحدات القروية، برصد اي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، لاسيما في اوقات الإجازات والعطلات الرسمية وايام الأعياد، وفي هذا الصدد نفذ قروي الحراجية قرار إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي ارض زراعية بناحية المخزن على مساحة ١٦ سهم، عبارة عن اقامة بنايات بالمونة الطينية والطوب الاحمر بارتفاع ٣ امتار تقريبا.