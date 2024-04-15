وكيل صحة الشرقية يطمئن على الحالة الصحية للمرضى بمستشفى الزقازيق العام

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بعد إجراء عمليات متقدمة لهم بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية؛ الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما تفقد قسم العظام وقسم الجراحة للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض المرضى بعد إجراء اليوم عمليات جراحية لهم، منهم سيدة تبلغ من العمر ٦٣ عاماً تم تغيير مفصل ركبة كامل بالفخذ الأيمن، وسيدة أخرى تبلغ من العمر ٤٦ عاماً تم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت كسور متعددة لها بالفخذ الأيسر، وحالة أخري لرجل يبلغ من العمر ٥٧ عاماً تم إجراء بتر بالساق له.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، مقدماً الشكر لمدير المستشفى والفريق الطبي بقسم العظام والجراحة والعمليات على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ويأتي ذلك بعد تصدر منظومة القوافل بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 47 ألف و 582 مواطن بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 11 تخصص وهم "الجراحة العامة، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، القلب والأوعية الدموية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.