المؤبد لـ تاجر خردة بتهمة الإتجار في الهيروين بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، لتاجر خرده ، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيةلإتهامه بالإتجار في "الهيروين المخدر والحشيش" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـ تاجر خرده بتهمه الإتجار في الهيروين بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19517 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "إسلام ز ع"، 33 سنة، تاجر خردة ومقيم الغديري - مركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 8 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المشدد 6 سنوات لفلاح لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بشبين القناطر

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية ، السجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطربمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14453 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سید.ا.م.ا"، 49 سنة، فلاح، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 7 / 2023، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار المتهم بالمواد المخدرة فاستصدرت إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل قوة أمنية إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم أبصر المتهم مترجلاً بجانب الطريق ممسكاً بحقيبة جلدية سوداء فضبطه منتزعاً الحقيبة بيده والذي عثر بداخلها على 3 قطع حجرية لمسحوق بيج اللون وكذا حقيبة بلاستيكية بداخلها 85 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق بداخل اللفافات والقطع الحجرية لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخل الحقيبة على ميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لتجزئة المواد المخدرة وإعدادها للبيع.