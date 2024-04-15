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الإثنين 15 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطولة أفريقيا للطائرة .. الأهلي يفوز على الفتح المغربي بدور المجموعات

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي  على فريق الفتح المغربي 3/0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية المقامة بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

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وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي والاستقبال الجيد وحائط الصد المتماسك على الشبكة إلى جانب الضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ثم أنهى الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز الثاني له في البطولة الإفريقية.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي في أولى مبارياته في البطولة بنتيجة 3-0.

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