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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطولة أفريقيا للطائرة .. وداد تلمسان الجزائري يفوز على نظيره الأثيوبي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق وداد تلمسان الجزائري  على نظيره فريق ولايتا ديشا الإثيوبي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوق الفريق الجزائري طوال أشواط المباراة بفضل الإعداد الجيد والضربات الساحقة.
تفوق فريق وداد تلمسان الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، ونجح في حسم الفوز بالمباراة والشوط الثالث بنتيجة 25-18.
وتعرض فريق وداد تلمسان الجزائري للخسارة في مباراة أمس السبت على يد فريق مولودية بوسالم التونسي بنتيجة 3/0، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية.

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