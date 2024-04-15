ربع مليون جنيه انخفاضاً في أسعار تويوتا كورولا 2024

أعلنت مجموعة تويوتا مصر، عن أحدث قائمة أسعار للسيارة تويوتا كورولا 2024 التي يتم العمل بها بداية من اليوم، وبحسب القائمة السعرية الجديدة التي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها فإن جميع فئات السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 شهدت تراجعاً في الأسعار.

وتتوافر السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في السوق المحلية حالياً بـ 5 فئات من التجهيزات، ويصل التخفيض الجديد على أسعار السيارة تويوتا كورولا 2024 إلى 250 ألف جنيه.

أسعار تويوتا كورولا 2024

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا كورولاً 2024 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

الفئة الأولى

- الفئة الأولى من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليونًا و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و475 ألف جنيه بانخفاض مقداره 175 ألف جنيه

الفئة الثانية

- الفئة الثانية من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و390 ألف جنيه بدلاً من مليون و640 ألف جنيه بانخفاض مقداره 250 ألف جنيه

الفئة الثالثة

- الفئة الثالثة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه بانخفاض مقداره 250 ألف جنيه

الفئة الرابعة

- الفئة الرابعة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و600 ألف جنيه بدلاً من مليون و800 ألف جنيه بانخفاض مقداره 200 ألف جنيه.

الفئة الخامسة

- الفئة الخامسة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليونًا و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و850 ألف جنيه بانخفاض مقداره 200 ألف جنيه.

ينتمي طراز تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، وتأتي السيارة مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر. وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك كورولا السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات تويوتا كورولا بداية من الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

ودعمت تويوتا كورولا ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها "مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة".