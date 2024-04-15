أسقف قوص يزور ديوان قنا للتهنئة بعيد الفطر

زار الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة جنوب قنا، ديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، لتهنئة اللواء أشرف الداودي بعيد الفطر المبارك.

وقال مطران قوص ونقاده، إن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

أعرب محافظ قنا عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأبرز المحافظ، أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين.

وقال.. ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات والأعياد"، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

وقبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، زار ديوان عام محافظة قنا، 3 وفود قبطية، ديوان عام محافظة قنا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، ضمت وفد مطرانية نجع حمادي، دشنا، ومطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.

واستقبل المحافظ، وفدين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، و مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي برئاسة القمص لوقا هلال وكيل المطرانية.

ولاحقًا استقبل المحافظ، لمُوفد من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، وضم الوفد القمص أمونيوس فارس، والقمص أنطونيوس حلمى والقمص رويس نصر بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها.

المحافظ يغيب عن حفل تجليس الأنبا بضابا:

في سياق ذي صلة، حضر حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، نيابة عن المحافظ، حفل تجليس الأنبا بضابا على كرسي إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، الذي أقيم مساء السبت الماضي.

وأُقيمت مساء السبت الماضي، مراسم تجليس الأنبا بضابا، على كرسي إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بحضور 24 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجمع من المسؤولين ، والنواب، وممثلي الأزهر والأوقاف، ممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي الطوائف المسيحية.

وقصرت مطرانية نجع حمادي، حضور حفل التجليس على الدعوات الخاصة، وعلقت لافتات الترحيب بالأسقف الجديد فى الطرق المؤدية إلى كنيسة ماريوحنا، ونشطت شباب الكشافة الكنسية لتنظيم الدخول والخروج من الكنيسة.