الأسهم الأمريكية ترتفع وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة جاءت على خلفية أرباح مخيبة للآمال لبعض أكبر البنوك الأميركية، فيما استمر حذر المتعاملين جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 92.14 نقطة أو بنسبة 0.24% عند الفتح إلى 38075.38 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا 26.26 نقطة أو بنسبة 0.51% إلى 5149.67 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 101.38 نقطة أو بنسبة 0.63% إلى 16276.47 نقطة.

الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع بحذر وسط التوترات الجيوسياسية:

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وجاءت أسهم شركات الدفاع بين أكبر الرابحين وسط تقييم المستثمرين للتداعيات الأوسع نطاقا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وساهم التفاؤل إزاء تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة أيضًا في تحسن المعنويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% بقيادة مؤشر أسهم قطاع الدفاع الذي ارتفع 0.6% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع ردا على هجوم يشتبه بأنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل.

ومن بين أكثر الأسهم صعودًا سهم شركة البرمجيات السويسرية تيمينوس الذي قفز 15.6% بعد أن قالت الشركة إن "لجنة خاصة" شكلها مجلس الإدارة خلصت إلى أن الاتهامات الواردة في تقرير لشركة هيندنبورغ للأبحاث غير صحيحة ومضللة، وفقًا لـ"رويترز".

وصعد سهم أجايز 3.6% بعد أن أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي أنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة فوسون الصينية للاستحواذ على حصتها البالغة 9% في شركة التأمين البلجيكية مقابل نحو 730 مليون يورو (777.60 مليون دولار).

كما ارتفع سهم أديداس 3.5% بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف شركة الملابس الرياضية الألمانية إلى "زيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ" من "تقليل الوزن النسبي للسهم في المحافظ".