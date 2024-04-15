مفيدة للحوامل| اصنعي سلطة الكوسا بالنعناع والطحينة وتمتعي بمذاق لذيذ

سلطة الكوسا بالنعناع والطحينة من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها مع الطبق الرئيسي، لمذاق صحي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل سلطة الكوسا بالنعناع والطحينة

المقادير

- الكوسا : 300 جراماً (مقطعة شرائح ومقلية)

- الثوم : فص (مهروس)

- لبن زبادي : 100 ملليلتر

- الطحينة : 3 ملاعق كبيرة

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : رشّة (ناعم)

- ملح : حسب الرغبة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الرمان : ملعقة كبيرة (حبّ)

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع الطحينة، وعصير الليمون، والثوم، والملح، والنعناع الجاف، واتركيه جانباً.

ضعي نصف كمية الكوسا المقلية في طبق التقديم، ثم أضيفي صلصة الطحينة.

أضيفي كمية الكوسا المتبقية على الوجه، ثم زيني بحبات الرمان، وزيت الزيتون، ورشة الفلفل الأحمر، وقدميها فوراً.

فوائد تناول الكوسا

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري، كما أن تناول الكوسة بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدا قد يساعد على خسارة الوزن.

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسة بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

صحة القلب

محتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

مفيدة للحوامل بشكل خاص

تحتوى الكوسا على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما تجعلها مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.