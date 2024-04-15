لبناء العضلات.. طريقة عمل حلوى بزبدة الفول السوداني

حلوى بزبدة الفول السوداني من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها إذا كنت تتابع نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالبسكويت.

طريقة عمل حلوى بزبدة الفول السوداني

المقادير

- الزبدة : كوب (ذائبة غير مملحة)

- بسكويت : كوب (مطحون)

- السكر البني : كوب (مطحون)

- زبدة الفول السوداني : كوب (كريمية)

- زبدة الفول السوداني : ربع كوب (للوجه)

- الشوكولاتة : 200 غم (داكنة / للوجه)

طريقة التحضير

ضعي الزبدة الذائبة والبسكويت المطحون والسكر البني في محضرة الطعام، ثم أضيفي زبدة الفول السوداني، واخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها وتحصلي على عجينة طرية.

ذوّبي زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة الداكنة في حمام مائي.

بطّني صينية بورق الزبدة، ثم افردي عجينة البسكويت وزبدة الفول السوداني فيها، ثم صبي مزيج الشوكولاتة على الوجه.

أدخلي الصينية في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى يبرد الحلى تماماً، ثم قدميه بارداً.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني

تعزيز صحة القلب

تحتوي على مواد غذائية هامة بشكل خاص لصحة القلب، مثل فيتامين أ، والمغنيسيوم، والنياسين، وبعض أنواع الدهون الصحية جدًا.

لذا فإن تناولها بشكل معتدل وبانتظام قد يساعد على منع الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب بشكل عام وتقويته.

خسارة الوزن

أشارت عدة أدلة إلى أن زبدة الفول هذه قد تساعد بشكل كبير على خسارة الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي.

وقد يعود السبب في ذلك إلى كون زبدة الفستق مشبعة وكابحة للشهية بسبب غناها بالدهون والألياف.

بناء المزيد من العضلات

بعد سن الثلاثين ، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في التراجع ونتيجة لذلك تنخفض كتلة العضلات الهزيلة ؛ يُطلق على فقدان العضلات المرتبط بالعمر اسم ساركوبينيا ، من الأهمية مع تقدمنا ​​في العمر تناول المزيد من البروتين (مثل المكسرات والبيض والأسماك) والقيام بتمارين القوة، تعتبر زبدة الفول السوداني وجبة خفيفة ممتازة قبل أو بعد التمرين بسبب محتواها من البروتين ، مما يدعم نمو العضلات.

الحصول على البروتين

سوف تحصل على 22.21 جرامًا من البروتين في 100 جرام من زبدة الفول السوداني مقابل 24.85 جرامًا في نفس الكمية من شريحة لحم "الستيك" ، ونفس الكمية تقريبًا من الفيتامينات والمعادن، تحتوي زبدة الفول السوداني على المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والفيتامينات B1و B3والفولات، زبدة الفول السوداني غنية بالدهون أيضًا ، 51 جرامًا مقابل 19 شريحة لحم ، لكن الغالبية منها هي دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة.