قنا| التنبيه على المخابز بخفض سعر الخبز السياحي 40٪

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق. الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

واضاف المحافظ، بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي).

ووجه مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

وبين المحافظ، إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار.

بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول.

وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .

مشروعات حياة كريمة:

وجه محافظ قنا، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة.

لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

مشروعات جديدة:

وفي سياق ذي صلة، قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم الحصول على الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا وجاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى. وبيّن المحافظ، أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه. وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ 5 مشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.