مدير تعليم نجع حمادي يناقش آليات تفعيل لجان المتابعة والاستعدادات لمعرض الأنشطة

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، عدة اجتماعات متتالية، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المهمة و المتعلقة بسير العمل بديوان عام الإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تضمن الاجتماع الأول المحاسب رمضان علي أبوزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، و مدحت يوسف درياس رئيس قسم التوجيه المالي والإداري.

حيث تناول الاجتماع، متابعة عمل اللجان المشكلة لمتابعة الانضباط الإداري بديوان عام الإدارة.

واستهدف الاجتماع الثاني، رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليمية المختلفة، حيث الاجتماع التأكيد علي تفعيل الأوامر الإدارية الصادرة من مكتب مدير عام الإدارة، وذلك لتحقيق الانضباط الإداري بديوان عام الإدارة.

بينما استهدف الاجتماع الثالث، الأستاذ رمضان حمدون علي مدير الأنشطة التربوية والخدمات، وموجهي اوائل الأنشطة التربوية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لمعرض ختام الأنشطة التربوية، بإدارة نجع حمادي التعليمية، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 18 من أبريل الجاري، بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي.

وعلى صعيدا اخر، أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق. الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .

واضاف الداودي بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

مشيراً إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .