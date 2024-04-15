عمرو دياب يشارك في حفلات ربيع البحرين

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره في حفل غنائي جديد بمملكة البحرين، وذلك ضمن موسم حفلات الربيع والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل عمرو دياب في البحرين

يقام الحفل في 26 من إبريل على مسرح الدانة بالبحرين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

عمرو دياب في الجونة احتفالا بعيد الفطر 2024

كانت أحدث حفلات عمرو دياب في مدينة الجونة، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، ورفعت شعار كامل العدد وتغنى فيها دياب بأحدث أغانيه الكلمة الحلوة، مع عدد من أغاني أحدث ألبوماته “مكانك” الذي طرحه خلال ديسمبر من العام الماضي.

حفل عمرو دياب في الجونة

وجاء الحفل بعدد من الشروط أهمها ممنوع الدخول لمن هم دون 21 عامًا، بجانب منع التصوير بكاميرات المحمول، والدخول مخصص للثنائيات والمجموعات فقط.، كما يمنع الخروج من الحفل قبل موعد انتهاءها.

عمرو دياب يشارك في إعلانات رمضان 2024 بـ “الكلمة الحلوة”

أصدر عمرو دياب أغنيته الجديدة داخل موسم إعلانات رمضان 2024 بـ"الكلمة الحلوة"، وحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات أيمن بهجت قمر ألحان مدين توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها "الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام من قلبي أنا ليك أنت الموضوع يا حبيبي اتفضل أهلاً أهلاً بيك عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عيني ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها آسف مين قالك إنها ضعف دي بتكبر أوقات لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات ده واحشني لوحدها لو تتقال صدقني بتسوى كتير ليها من الغاليين مفعول السحر وليها أجمل تأثير ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد اجلها وغلاوتك ندموا عليها أنا ماشي كإني مغمي عينيا خلاص مش شايف غير النغزة الطعمة الضحكة الناعمة الباقي السر في بير وبحبك ايوة بحبك كلمة نقولها ليه نخبيها ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيها عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عيني